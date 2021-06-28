На прошлой неделе мы в редакции публиковали новостной материал о том, что приуроченный к E3 2021 трейлер отечественного экшена Atomic Heart, в котором фигурировала композиция «Музыка нас связала» группы «Мираж», был удалён из YouTube «за нарушение авторских прав». Авторы игры утверждали, что имеют все необходимые права на использование музыкального произведения, а сегодня история получила продолжение. История длинная и сложная, мы же в данном материале опубликуем выдержку.

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Как передаёт издание App2Top, с его редакцией связались юристы «Миража», которые уточнили, что права были приобретены в неполном объёме. Более того, по словам основателя группы «Мираж» Андрея Литягина, студия Mundfish, которая оформляла сделку через своего представителя ООО «Арт-Проект», приобрела права у Национального музыкального издательства (НМИ).

По словам Литягина, НМИ не обладает всей полнотой прав на песню «Музыка нас связала» (в частности, правом на переработку, что и произошло в трейлере Atomic Heart), и он изначально предлагал разработчикам заключить договор с издательством «Топ7», которое как раз-таки в полной мере владеет правами на композицию. По какой-то причине студия, вернее, её представитель в лице компании «Арт-Проект», заключила договор с НМИ, неясно.

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В свою очередь, глава студии Mundfish Роберт Багратуни считает претензии Литягина необоснованными. По словам Багратуни, разработчики изначально и сразу обратились в НМИ, где им показали документы, подтверждающие их полное право на песню «Музыка нас связала», включая право на переработку, а также договор с Литягиным о передаче данных прав НМИ.

Как уточняет Багратуни, документы были проверены юристом студии, после чего были поставлены подписи. Вскоре к разработчикам обратился некто по фамилии Черкасов с предложением приобрести права «ещё и здесь» [видимо, в «Топ7», — прим. ред.]. Mundfish запросила доказательства юридических оснований данного запроса, но так их и не получила.

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Глава Mundfish считает, что разработчики делают важное дело: делают игру AAA-класса и при этом «популяризируют советскую эстетику, советский арт и отечественную музыку». Кроме того, после выпуска трейлера многие заинтересовались его саундтреком и стали запрашивать группу «Мираж» на YouTube, в iTunes и других сервисах. Багратуни удивляет, что вместо извлечения из этого выгоды Литягин вставляет разработчикам палки в колёса.

А на вопрос «Как это повлияет на Atomic Heart?» Багратуни ответил — «Никак». Ну, а нам лишь остаётся в это верить и надеяться. Разбираться, кто прав, а кто нет, мы в этих правообладательских хитросплетениях и конфликтах точно не собираемся.