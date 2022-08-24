О соглашении между Microsoft и Activision Blizzard, по которому вторая переходит под контроль первой, мы узнали ещё в начале этого года. С тех пор поезд с места практически не тронулся, однако руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер темпами доволен.
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В настоящий момент проходит процедура одобрения сделки со стороны контролирующих органов различных государств, в которых официально представлены данные компании, и хотя сделку пока одобрил только антимонопольный орган Саудовской Аравии, этого уже достаточно, чтобы удовлетворить Спенсера. По его словам, это его первая сделка такого масштаба, поэтому пока трудно сказать, что вообще значит его уверенность и удовлетворение процессом, но в целом, как ему видится, он идёт в позитивном для обеих компаний направлении.
Напомним, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard обошлась первой почти в $70 млрд, что является абсолютным рекордом в игровой индустрии. После завершения данной сделки под контроль игрового подразделения Microsoft перейдёт масса игровых франшиз и студий, а его штат увеличится примерно на пятнадцать тысяч человек.