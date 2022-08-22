Тут, как говорится, главное, чтобы не последним.

Не секрет, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard является крупнейшей в истории игровой индустрии. Это вам не в булочной кексик купить — быстро подобные сделки не совершаются. Сейчас, например, компании проходят этап проверок антимонопольными органами государств, в которых представлены её офисы. Первым таким государством, чей антимонопольный орган одобрил сделку, стала Саудовская Аравия. По словам представителя органа, у ведомства нет претензий к сделке по «экономической концентрации» между Microsoft и Activision Blizzard.

реклама

Напомним, что сумма сделки, о которой компании словно гром среди ясного неба объявили в начале этого года, составляет без малого $70 миллиардов. По плану, завершиться процесс должен до 30 июня 2023 года. Если, конечно, у антимонопольщиков из других стран не возникнет препятствующих этому претензий. Но, полагаем, данные вопросы будут решены. Как говорится, не мытьём, так катанием.

рекомендации ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что данная сделка даёт Microsoft? Усиление конкурентных позиций в игровой индустрии, пополнение каталога игр для своих платформ. Что она даёт Activision Blizzard? Практически безграничные ресурсы для производства видеоигр. Какая от этого всего польза для геймера? Теоретическая надежда на выпуск игр своей мечты. А в качестве бонуса — одновременная утрата к ним доступа в «неугодных» и требующих «наказания» странах вследствие стремительного изменения геополитической обстановки в мире.