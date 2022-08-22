Не секрет, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard является крупнейшей в истории игровой индустрии. Это вам не в булочной кексик купить — быстро подобные сделки не совершаются. Сейчас, например, компании проходят этап проверок антимонопольными органами государств, в которых представлены её офисы. Первым таким государством, чей антимонопольный орган одобрил сделку, стала Саудовская Аравия. По словам представителя органа, у ведомства нет претензий к сделке по «экономической концентрации» между Microsoft и Activision Blizzard.
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Напомним, что сумма сделки, о которой компании словно гром среди ясного неба объявили в начале этого года, составляет без малого $70 миллиардов. По плану, завершиться процесс должен до 30 июня 2023 года. Если, конечно, у антимонопольщиков из других стран не возникнет препятствующих этому претензий. Но, полагаем, данные вопросы будут решены. Как говорится, не мытьём, так катанием.
Что данная сделка даёт Microsoft? Усиление конкурентных позиций в игровой индустрии, пополнение каталога игр для своих платформ. Что она даёт Activision Blizzard? Практически безграничные ресурсы для производства видеоигр. Какая от этого всего польза для геймера? Теоретическая надежда на выпуск игр своей мечты. А в качестве бонуса — одновременная утрата к ним доступа в «неугодных» и требующих «наказания» странах вследствие стремительного изменения геополитической обстановки в мире.