Главным приятным сюрпризом вчерашней церемонии открытия gamescom 2022 стал повторный анонс зомби-боевика Dead Island 2. Разработчики из Dambuster Studios с 2018 года с нуля создавали данный проект, и вот, уже в феврале следующего года, если всё пойдёт по плану, фанаты жанра смогут отправиться в заражённый Лос-Анджелес, чтобы удобрить местные газончики тысячей-другой полуразложившихся тел.
реклама
В отношении данного аспекта игрового процесса разработчики из Dambusters серьёзно заморочились и даже создали для неё систему под говорящей аббревиатурой FLESH («ПЛОТЬ»), которая расшифровывается примерно как «полностью локационная система потрошения гуманоидов».
По словам девелоперов, данная система позволяет с потрясающей кинематографичностью и в высоком стиле резать, рубить, рачленять, ломать, «плавить» и избивать зомби в полностью процедурно-генерируемом формате. Учитывая, что истребление ходячих мертвецов в подобных играх является главным развлечением, на которое сделан весь геймплейный акцент, данная система звучит впечатляюще. Остаётся только понадеятья, что к релизу её доработают и сделают более правдоподобной, потому что то, что мы увидели в дебютном геймплейном видео, мягко говоря, не впечатляло.
Релиз Dead Island 2 запланирован на 3 февраля.