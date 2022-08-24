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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Экшен-долгострой Dead Island 2 получил кинематографический трейлер, геймплейное видео и даже точную дату релиза
Все видео получились чересчур кровавыми.
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В рамках церемонии открытия выставки gamescom 2022 состоялся повторный анонс (иначе это никак назвать нельзя) экшена-долгостроя Dead Island 2. Сначала разработчики из Dambaster Studios показали кинематографический трейлер, в котором главный герой (всего будет восемь ключевых персонажей) неспешно собирается в супермаркет, крошит зомби по дороге, а также всячески отрывается со своей любимой битой и не только.

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Представительница команды девелоперов на самой выставке призналась, что ожидание релиза сиквела действительно затянулось. Перезапуск разработки Dead Island 2 состоялся четыре года назад, а уже сейчас Dambaster Studios готова назвать его дату релиза — 3 февраля 2022 года.

Действие Dead Island 2 развернётся в Лос-Анджелесе, Калифорния. Главного героя тут местные мертвяки попытались укусить, но он обладает иммунитетом, поэтому в заражённого не превратился.

Следом за кинематографическим трейлером состоялся показ геймплея игры, который сходу удивил невероятной жестокостью и кровавостью. Честное слово, так уже давно никто не делает — даже со скидкой на то обстоятельство, что эта игра про убийство зомби, а не людей.

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Релиз Dead Island 2 должен состояться на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.

#deep silver #dead island 2 #dambaster studios
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