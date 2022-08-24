Все видео получились чересчур кровавыми.

В рамках церемонии открытия выставки gamescom 2022 состоялся повторный анонс (иначе это никак назвать нельзя) экшена-долгостроя Dead Island 2. Сначала разработчики из Dambaster Studios показали кинематографический трейлер, в котором главный герой (всего будет восемь ключевых персонажей) неспешно собирается в супермаркет, крошит зомби по дороге, а также всячески отрывается со своей любимой битой и не только.

реклама

Представительница команды девелоперов на самой выставке призналась, что ожидание релиза сиквела действительно затянулось. Перезапуск разработки Dead Island 2 состоялся четыре года назад, а уже сейчас Dambaster Studios готова назвать его дату релиза — 3 февраля 2022 года.

Действие Dead Island 2 развернётся в Лос-Анджелесе, Калифорния. Главного героя тут местные мертвяки попытались укусить, но он обладает иммунитетом, поэтому в заражённого не превратился.

Следом за кинематографическим трейлером состоялся показ геймплея игры, который сходу удивил невероятной жестокостью и кровавостью. Честное слово, так уже давно никто не делает — даже со скидкой на то обстоятельство, что эта игра про убийство зомби, а не людей.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Dead Island 2 должен состояться на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.