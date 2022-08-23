Вывод? Не выпускайте проходняк.

Формально релиз перезапуска Saints Row состоится только сегодня, однако профессиональные журналисты и примкнувшие к ним любители-блогеры получили от Deep Silver и Volition ключи для пресс-версий проекта заблаговременно, и вчера на публикацию соответствующих рецензий было снято эмбарго. Выяснилось, что игровой процесс в перезапуске максимально примитивен и скучен, ну а средневзвешенная оценка новинки на Metacritic болталась в районе 60 баллов из 100 возможных, что иначе как полной катастрофой назвать невозможно.

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Сегодня на эту катастрофу отреагировал «рыночек»: после того, как Saints Row встретили разгромными оценками, акции холдинга Embracer Group, владеющего в том числе издательством Deep Silver, резко упали в своей цене сразу на 7 %.

По всей видимости, у инвесторов холдинга вскоре возникнут к руководству большие и очеьн неприятные вопросы, поскольку их убеждали в том, что перезапуск Saints Row станет тем проектом, после которого они смогут увеличить свою прибыль и дивиденды.

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Для заядлых геймеров, пристально следящих за игропромом, данная история не вызвала никакого удивления: то, что Saints Row «разнесут», было очевидно после первых же публикаций игрового процесса. Теперь же осталось дождаться релиза и взглянуть, что о новинке думают простые неангажированные пользователи.