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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разгромные оценки перезапуска Saints Row привели к падению акций Embracer Group
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Формально релиз перезапуска Saints Row состоится только сегодня, однако профессиональные журналисты и примкнувшие к ним любители-блогеры получили от Deep Silver и Volition ключи для пресс-версий проекта заблаговременно, и вчера на публикацию соответствующих рецензий было снято эмбарго. Выяснилось, что игровой процесс в перезапуске максимально примитивен и скучен, ну а средневзвешенная оценка новинки на Metacritic болталась в районе 60 баллов из 100 возможных, что иначе как полной катастрофой назвать невозможно.

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Сегодня на эту катастрофу отреагировал «рыночек»: после того, как Saints Row встретили разгромными оценками, акции холдинга Embracer Group, владеющего в том числе издательством Deep Silver, резко упали в своей цене сразу на 7 %.

По всей видимости, у инвесторов холдинга вскоре возникнут к руководству большие и очеьн неприятные вопросы, поскольку их убеждали в том, что перезапуск Saints Row станет тем проектом, после которого они смогут увеличить свою прибыль и дивиденды.

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Для заядлых геймеров, пристально следящих за игропромом, данная история не вызвала никакого удивления: то, что Saints Row «разнесут», было очевидно после первых же публикаций игрового процесса. Теперь же осталось дождаться релиза и взглянуть, что о новинке думают простые неангажированные пользователи.

#deep silver #volition #saints row #embracer group
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Сейчас обсуждают

Den41k
14:49
Ну так раньше видяхи были на каком тех процессе? Отводить тепло было проще, но они тротлили. А от перегрева всегда страдали, те же печки радеоны разве отвалом чипа не страдали? Не грелись как кипятил...
Опрос 3dcenter показал, что 7% пользователей выводили свою видеокарту из строя, пытаясь её разогнать
H_Awk
14:44
Принципиально не куплю. 6х устраивает ад в системнике с дрищущими термопрокладками итд, а это вообще пздц будет. Тогда амд купню.
Повышение цен на услуги GlobalFoundries в 2023 году достигнет 8%
Tant-Ogly
14:43
нищёк опять дорого? около двух лет эти карты за 50+тр улетали как пирожки...потом не нойте когда майнибум начнется и карты опять в небеса.
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
Tant-Ogly
14:39
красава у мя тож фул xD.75ГЕРЦ. а какая разница между дп и ашдимиай?.1.4 и 2.0
Драйвер Adrenalin Edition 22.8.2 принёс поддержку Saints Row с DX12, а с DX11 и Vulkan есть проблемы
coldfaith
14:38
ADB
Правительство утвердило новый перечень отечественных приложений для предустановки
Knarrenheins
14:34
чушь на картинке, для большинства русских важно: ТОЛЬКО СЛАВЯНЕ!!!11! или ТОЛЬКО РУССКИЕ!!!! Говорю как не русский, уже не первый год ищущий кв. за адекватную цену в Москве.
Выходцы из Украины разработали лодку в виде ската
Crazik
14:34
Андевольт вам в помощь
6 самых провальных видеокарт NVIDIA и AMD текущего поколения, которые не стоит покупать в 2022г
stas1986
14:33
Ага, конечно. Б/У, ушатанное в майнинге, за оверпрайс.
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
Crazik
14:33
За 31-33 тысячи можно купить новую 2060 super за те же деньги. Получше будет чем RTX 3050
6 самых провальных видеокарт NVIDIA и AMD текущего поколения, которые не стоит покупать в 2022г
D3m0n
14:29
У Уолтера отличный план.
Экс-спикер Рады предложил воровать транзитный газ для Европы и продавать его по низким ценам
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