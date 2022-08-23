Что, впрочем, было ожидаемо — особенно после того, как это было предано широкой огласке.

На прошлой неделе «Сбербанк» решил проявить хитрость и добавить в App Store через стороннюю компанию «Открытые ИТ-решения» приложение «СБОЛ», представляющее собой копию удалённого ещё весной приложения «Сбербанк Онлайн». То, что администрация App Store рано или поздно обнаружит замену, особенно, учитывая тот факт, что в российских СМИ данное событие было предано широкой огласке, сомнений не вызывало.

реклама

И вот, по прошествии недели «СБОЛ» исчез из магазина приложений Apple, о чём нам сообщили неравнодушные читатели. Быстрая проверка внутри редакции подтвердила, что приложение действительно больше недоступно.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как сообщается, Apple также удалила из App Store другие копии приложений попавших под так называемые санкции российских банков. К сожалению, Apple допускает установку приложений на свои устройства только через App Store, поэтому никакого варианта обхода данных ограничений попросту не существует. Очевидно, пользователи «яблочной» продукции на фоне всего происходящего должны переосмыслить своё к ней отношение.