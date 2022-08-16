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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В App Store появилось приложение «СБОЛ», заменяющее ранее удалённый «Сбербанк Онлайн»
С «демократичной» Apple приходится идти даже на такие меры.
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Как известно, после начала специальной военной операции «Сбер» попал под санкции, исполнить которые поспешила в том числе и Apple, удалившая соответствующее приложение для онлайн-банкинга и поставившая тем самым простых пользователей «яблочных» устройств в крайне неприятное положение с размышлениями о переходе на смартфоны других производителей.

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Поскольку iOS — система закрытая и допускающая установку приложений только через официальный маркетплейс App Store, то методы обхода «санкций», которые применяются на Android с помощью отечественных магазинов NashStore, RuStore и RuMarket, в данном случае не актуальны. Поэтому «Сбер» придумал другой способ: выпустить в App Store копию «Сбербанка Онлайн», но назвав его «СБОЛ» и поставив в качестве разработчика стороннюю компанию «Открытые ИТ-решения».

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«СБОЛ» появился в App Store сегодня, и, как сообщают первые его пользователи, функциональность приложения полностью повторяет таковую у приложения «Сбербанк Онлайн». Заметят ли в техподдержке Apple подмену и найдут ли формальную причину для удаления приложения, вопрос пока открытый.

#apple
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