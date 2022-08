Хорошо это или не очень — вопрос спорный.

Вскоре после анонса ремейка Star Wars Knights of the Old Republic вокруг данного проекта начали сгущаться тени. Поначалу о состоянии проекта поползли слухи, а в конце июля этого года начали поступать сообщения о том, что его разработка приостановлена на неопределённый срок. Теперь ещё одна болезненная для фанатов оригинала новость: как сообщает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, коллектив Aspyr, участвовавший в работе над ремейком, отстранён от деятельности. Теперь трудиться над обновлённой версией KotOR всецело будет компания Saber Interactive, сама ставшая объектом скандалов после разрыва контрактов со своим питерским подразделением.

В подробности причин и последствий данного действия Шрайер не вдаётся, очевидно, по причине их (подробностей) отсутствия, но одно предположение он всё же сделал: с учётом вышеизложенного, крайне проблематично считать, что ремейк Knights of the Old Republic выйдет раньше 2024 года, поскольку новым разработчикам необходимо разобраться в чужой работе. А доделывать труд других, каким бы этот труд не был, как известно, самое неблагодарное, затратное по времени и проблематичное занятие.