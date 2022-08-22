Планы на DLC к Cyberpunk 2077 пошли прахом. Чужим, конечно же.

На днях в Сети с подачи официального Twitter-аккаунта Cyberpunk 2077 понеслась информация о том, что студия CD Projekt RED готовится к выступлению в рамках кёльнской игровой выставки gamescom 2022 и, по всей видимости, представит в её рамках сюжетное крупное дополнение к своему последнему на сегодняшний день проекту. Но, как выясняется, геймеры просто выдали желаемое за действительное: сегодня руководитель CD Projekt RED по направлению глобального маркетинга в своём Twitter уточнил, с какой целью компания вообще посетит gamescom.

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Оказывается, CDPR не ставила перед собой цель презентовать видеоигры. Вместо этого компания просто приедет на выставку, чтобы «пожелать другим студиям всего самого наилучшего на их собственных презентациях». Звучит максимально странно. Зачем приезжать на выставку? Чтобы просто бесцельно там потусоваться? Хотя комментарий маркетолога CDPR звучит вполне определённо, некоторая двусмысленность в нём всё же есть. Например, сотрудник компании заявил, что она не будет представлять видеоигры; но что мешает представить дополнение к уже существующей игре?

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В общем, всё складывается достаточно странным образом. Учитывая, что Cyberpunk 2077 скоро исполнится два года, столь длительная задержка выпуска крупного дополнения репутации студии-разработчику отнюдь не добавляет.