Так-то давным-давно уже пора.

Казалось бы, с момента релиза Cyberpunk 2077 прошло уже больше полутора лет. Безусловно, первый пострелизный год игра провела в скандалах и несбывшихся надеждах геймеров, но реальность такова, что для проекта уже давно пора подготовить крупное сюжетное дополнение. И, по всей видимости, уже совсем скоро фанатов Cyberpunk 2077 ждут хорошие новости.

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В официальном Twitter игры появилось сообщение, на немецком языке гласящее «Когда аддон-расширение Cyberpunk?». Из данной публикации можно выудить два весьма прозрачных по своей сути намёка. Во-первых, в CD Projekt RED явно в курсе того, что среди фанатов Cyberpunk 2077 существует запрос на дополнительный контент. И во-вторых, что-то с этим дополнительным контентом связанное покажут на gamescom 2022, который традиционно проходит в немецком городе Кёльне.

Выставка gamescom 2022 стартует вечером 23 августа, и откроет её традиционная церемония, где обычно и оглашают все громкие и не очень анонсы. Ведущий церемонии открытия Джефф Кили пообещал геймерам несколько приятных неожиданностей; возможно, гипотетический аддон к Cyberpunk 2077 — один из них?

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Стоит отметить, что дополнения к Cyberpunk 2077, как нас уверяли разработчики, по своим масштабам и проработке не должны уступать таковым в The Witcher 3 Wild Hunt.