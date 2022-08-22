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Новости Software Михаил Андреев
Пользователь выдвинул издателю Cult of the Lamb претензию по поводу «еретической» составляющей игры
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Если вы внимательно следите за игровой индустрией независимо от масштабов и бюджетов проектов, то наверняка в курсе, что полторы недели назад в продажу поступил забавный проект Cult of the Lamb, посвящённый тому, как одержимый ягнёнок создаёт свой собственный культ и управляет им, выполняя задачи, которые считает необходимыми. Тема, безусловно, весьма щекотливая, и казалось бы, что в эпоху всеобщей толерантности в западном мире к ней пора бы уже относиться нейтрально. Но не тут-то было: на днях издательство Devolver Digital получило на свою электронную почту письмо интересного содержания.

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В нём пользователь обвиняет Devolver Digital, штаб-квартира которого расположена в городе Остин, штат Техас, в издании «полностью еретической» видеоигры, и высказывает недоумение о том, как «добросовестный христианин» вообще может поддержать нечто подобное. Хотя Техас традиционно считается самым религиозным штатом, с чего пользователь взял, что Devolver Digital официально и в обязательном порядке исповедует именно христианство, неизвестно, да и не столь это важно, поскольку ответ пользователь получил спустя менее получаса.

Представитель издательства ответил геймеру в юмористическом стиле, заявив, что выпустить Cult of the Lamb им приказал их «тёмный владыка Тот-Кто-Ждёт». Проще говоря, «отшутились», если данный короткий и не особо оригинальный ответ можно считать шуткой.

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Cult of the Lamb между тем стабильно удерживает верхние строчки в чарте продаж Steam и получает высокие пользовательские оценки.

#devolver digital #cult of the lamb
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