Свобода — это когда «мне» можно, а «тебе» нет. Понимать надо!

Если вы внимательно следите за игровой индустрией независимо от масштабов и бюджетов проектов, то наверняка в курсе, что полторы недели назад в продажу поступил забавный проект Cult of the Lamb, посвящённый тому, как одержимый ягнёнок создаёт свой собственный культ и управляет им, выполняя задачи, которые считает необходимыми. Тема, безусловно, весьма щекотливая, и казалось бы, что в эпоху всеобщей толерантности в западном мире к ней пора бы уже относиться нейтрально. Но не тут-то было: на днях издательство Devolver Digital получило на свою электронную почту письмо интересного содержания.

реклама

В нём пользователь обвиняет Devolver Digital, штаб-квартира которого расположена в городе Остин, штат Техас, в издании «полностью еретической» видеоигры, и высказывает недоумение о том, как «добросовестный христианин» вообще может поддержать нечто подобное. Хотя Техас традиционно считается самым религиозным штатом, с чего пользователь взял, что Devolver Digital официально и в обязательном порядке исповедует именно христианство, неизвестно, да и не столь это важно, поскольку ответ пользователь получил спустя менее получаса.

Представитель издательства ответил геймеру в юмористическом стиле, заявив, что выпустить Cult of the Lamb им приказал их «тёмный владыка Тот-Кто-Ждёт». Проще говоря, «отшутились», если данный короткий и не особо оригинальный ответ можно считать шуткой.

рекомендации ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Cult of the Lamb между тем стабильно удерживает верхние строчки в чарте продаж Steam и получает высокие пользовательские оценки.