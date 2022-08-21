Недельный чарт продаж в Steam отличается своей статичностью: изменения в нём если и происходят, то не столь стремительно, как того хотелось бы. Например, по итогам недели с 14 по 20 августа включительно (в Штатах 21 августа, по сути, только началось) десятка лидеров в Steam практически не изменилась по сравнению с прошлой неделей. Разве что пункт предзаказа Spider-Man Remastered «ушёл», высвободив тем самым место под те игры, которые в прошлый раз располагались в чарте на одну строчку ниже.
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К сожалению, первое место, фактически сводя смысл чарта к нулю, беспрестанно удерживает портативный ПК Steam Deck. Если же его не учитывать, то безусловными лидерами чарта станут Marvel’s Spider-Man Remastered, Cult of The Lamb и Farthest Frontier. Любопытно также, что приключение Stray про рыжего котика поднялось до пятой позиции после резкого падения.
В целом десятка выглядит следующим образом:
- Steam Deck;
- Marvel’s Spider-Man Remastered;
- Cult of the Lamb;
- Farthest Frontier;
- Stray;
- FIFA 23;
- Elden Ring;
- Ready or Nor;
- Valve Index VR Kit;
- CSGO Prime Status Upgrade.