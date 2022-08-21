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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Spider-Man Remastered, Cult of the Lamb и Farthest Frontier продолжают лидировать в недельном чарте продаж Steam
Конечно, если выбросить из него ненужный здесь Steam Deck.
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Недельный чарт продаж в Steam отличается своей статичностью: изменения в нём если и происходят, то не столь стремительно, как того хотелось бы. Например, по итогам недели с 14 по 20 августа включительно (в Штатах 21 августа, по сути, только началось) десятка лидеров в Steam практически не изменилась по сравнению с прошлой неделей. Разве что пункт предзаказа Spider-Man Remastered «ушёл», высвободив тем самым место под те игры, которые в прошлый раз располагались в чарте на одну строчку ниже.

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К сожалению, первое место, фактически сводя смысл чарта к нулю, беспрестанно удерживает портативный ПК Steam Deck. Если же его не учитывать, то безусловными лидерами чарта станут Marvel’s Spider-Man Remastered, Cult of The Lamb и Farthest Frontier. Любопытно также, что приключение Stray про рыжего котика поднялось до пятой позиции после резкого падения.

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В целом десятка выглядит следующим образом:

  • Steam Deck;
  • Marvel’s Spider-Man Remastered;
  • Cult of the Lamb;
  • Farthest Frontier;
  • Stray;
  • FIFA 23;
  • Elden Ring;
  • Ready or Nor;
  • Valve Index VR Kit;
  • CSGO Prime Status Upgrade.
#steam #valve
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