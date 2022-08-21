Сегодня компания 2K отмечает пятнадцатилетие со дня выхода BioShock — проекта, ставшего непревзойдённым эталоном в своём жанре. Обычно в подобные знаменательные дни принято публиковать различные слезливые речи с намёками на то, что франшиза жива и будет жить, однако конкретно в данном случае 2K просто пригласила фанатов отпраздновать пятнадцатилетие BioShock. Не уточняя, как, где и в каком качестве.
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Учитывая таинственность данного сообщения, пользователи предположили, что таким образом 2K намекает на скорую полноценную презентацию уже новой части серии BioShock, существование которой было официально подтверждено ещё пару лет назад.
Рискнём предположить, что проект привезут на церемонию открытия gamescom 2022, ведущий которой, Джефф Кили, пообещал несколько приятных сюрпризов. Сама церемония пройдёт вечером 23 августа, ну а мы в редакции будем пристально за ней следить, публикуя в официальную новостную ленту сайта все материалы, которые сочтём того достойными.