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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, новую BioShock официально представят уже на следующей неделе
Пора бы уже, в самом деле.
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Сегодня компания 2K отмечает пятнадцатилетие со дня выхода BioShock — проекта, ставшего непревзойдённым эталоном в своём жанре. Обычно в подобные знаменательные дни принято публиковать различные слезливые речи с намёками на то, что франшиза жива и будет жить, однако конкретно в данном случае 2K просто пригласила фанатов отпраздновать пятнадцатилетие BioShock. Не уточняя, как, где и в каком качестве.

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Учитывая таинственность данного сообщения, пользователи предположили, что таким образом 2K намекает на скорую полноценную презентацию уже новой части серии BioShock, существование которой было официально подтверждено ещё пару лет назад.

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Рискнём предположить, что проект привезут на церемонию открытия gamescom 2022, ведущий которой, Джефф Кили, пообещал несколько приятных сюрпризов. Сама церемония пройдёт вечером 23 августа, ну а мы в редакции будем пристально за ней следить, публикуя в официальную новостную ленту сайта все материалы, которые сочтём того достойными.

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