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Новости Software Михаил Андреев
В понедельник DICE поведает планы дальнейшего развития Battlefield 2042
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Несмотря на вылившиеся в потерю репутации и авторитета многочисленные неурядицы, с которыми по вине EA и DICE пришлось столкнуться фанатам Battlefield в самой современной на сегодняшний день части культовой серии шутеров, разработчики не унывают и продолжают поддерживать своё творение контентом. На горизонте маячит второй контентный сезон, и его содержимым с заинтересованной публикой DICE собирается поделиться уже в грядущий понедельник, о чём поведала в официальном Twitter-аккаунте игр серии Battlefield.

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В подробности DICE вдаваться не стала, однако утечка, просочившаяся в Сеть в минувший четверг, гласит, что главным нововведением второго сезона станет новое поле боя, сеттингом которого избрали Панамский канал вместе со всеми его гидротехническими сооружениями.

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Если тенденция сохранится, то во втором сезоне также должны появиться новый специалист и различная опциональная «косметика».

#electronic arts #dice #battlefield 2042
1
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