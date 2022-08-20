Несмотря на вылившиеся в потерю репутации и авторитета многочисленные неурядицы, с которыми по вине EA и DICE пришлось столкнуться фанатам Battlefield в самой современной на сегодняшний день части культовой серии шутеров, разработчики не унывают и продолжают поддерживать своё творение контентом. На горизонте маячит второй контентный сезон, и его содержимым с заинтересованной публикой DICE собирается поделиться уже в грядущий понедельник, о чём поведала в официальном Twitter-аккаунте игр серии Battlefield.
реклама
В подробности DICE вдаваться не стала, однако утечка, просочившаяся в Сеть в минувший четверг, гласит, что главным нововведением второго сезона станет новое поле боя, сеттингом которого избрали Панамский канал вместе со всеми его гидротехническими сооружениями.
Если тенденция сохранится, то во втором сезоне также должны появиться новый специалист и различная опциональная «косметика».