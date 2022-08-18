Если забыть все неурядицы, с которыми пришлось столкнуться фанатам серии Battlefield на релизе новой её части, то получится вполне неплохой сетевой боевик, который несмотря ни на что продолжает пусть и медленно, но развиваться. В обозримой перспективе в Battlefield 2042 стартует второй сезон поддержки, и датамайнеры уже выяснили, какой контент будет включён в его состав.
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Согласно добытой информации, во втором сезоне игроков ждёт новое поле боя, территориально расположенное в районе Панамского канала. Игроки смогут побывать на озере Гатун, посражаться возле Гатунской плотины, ну и попасть в центр битвы непосредственно возле шлюзов.
Второй сезон в Battlefield 2042 должен начаться в первых числах сентября, поэтому в правдивости вышеизложенной утечки сомнений практически нет: слишком уж скоро состоится выход обновления, чтобы быть просто плодом чьей-то фантазии.