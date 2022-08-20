И другие незначительные подробности проекта.

Возможно, многие геймеры данный факт запамятовали, в чём их обвинять совершенно нельзя, но в начале года Blizzard предельно ясно дала понять, что она ещё в деле и существует не только на бесконечные продажи World of Warcraft: компания сообщила о том, что трудится над проектом-«выживачом» в полностью новой игровой вселенной. С тех пор каких-либо внятных подробностей проекта от разработчиков не поступало, ну а там, где молчат официальные лица, на помощь практически всегда приходят инсайдеры и журналисты. Вот и в этот раз ведущие подкаста Xbox Two поделились известными им подробностями о данном таинственном проекте.

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Итак, согласно имеющейся у журналистов информации, новинка носит кодовое название Odyssey, а в эстетическом плане напомнит игрокам такие проекты, как Fable Legends и Everwild. Предусмотрена продвинутая сетевая составляющая, подразумевающая, в том числе, экономические отношения между игроками, которые могут заниматься в Odyssey различной деятельностью, плоды которой продавать другим геймерам, ну или же обменивать их на другие геймплейные блага.

Игра создаётся в жанре классического фэнтези: персонажи могут использовать магию и различные «средневековые» виды оружия, будь то луки, топоры и тому подобное. Также персонажи смогут заниматься алхимией и конструировать различные приспособления.

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Что же до официальных сведений, то проект находится на совсем ранних стадиях развития, поэтому вряд ли мы услышим о нём в обозримом будущем.