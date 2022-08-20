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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Выживач» от Blizzard эстетически будет напоминать Fable Legends
И другие незначительные подробности проекта.
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Возможно, многие геймеры данный факт запамятовали, в чём их обвинять совершенно нельзя, но в начале года Blizzard предельно ясно дала понять, что она ещё в деле и существует не только на бесконечные продажи World of Warcraft: компания сообщила о том, что трудится над проектом-«выживачом» в полностью новой игровой вселенной. С тех пор каких-либо внятных подробностей проекта от разработчиков не поступало, ну а там, где молчат официальные лица, на помощь практически всегда приходят инсайдеры и журналисты. Вот и в этот раз ведущие подкаста Xbox Two поделились известными им подробностями о данном таинственном проекте.

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Итак, согласно имеющейся у журналистов информации, новинка носит кодовое название Odyssey, а в эстетическом плане напомнит игрокам такие проекты, как Fable Legends и Everwild. Предусмотрена продвинутая сетевая составляющая, подразумевающая, в том числе, экономические отношения между игроками, которые могут заниматься в Odyssey различной деятельностью, плоды которой продавать другим геймерам, ну или же обменивать их на другие геймплейные блага.

Игра создаётся в жанре классического фэнтези: персонажи могут использовать магию и различные «средневековые» виды оружия, будь то луки, топоры и тому подобное. Также персонажи смогут заниматься алхимией и конструировать различные приспособления.

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Что же до официальных сведений, то проект находится на совсем ранних стадиях развития, поэтому вряд ли мы услышим о нём в обозримом будущем.

#blizzard
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Владимир Захаров
14:30
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Самый дешёвый комп "из магазина" - сравниваем Intel и AMD. Часть 1
_Вeжливый_HIMАRS_
14:29
застанут. на картинках в учебниках по мировой истории. бутут читать что была такая страна раха, потом решила самоубиться об козаків характерників.
Сколько будет стоить рубль этой осенью – российские экономисты советуют покупать наличные доллары
WhatAboutJesusChrist
14:28
да, очень похоже на то что расейяне сговорились с американцами
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
Максим Белоногов
14:27
тогда уж пишите корректно, у 13900 будут 8 производ. ядер и 16 дохлых, а у 7000 будут 16 производ. ядер, а то прям 24 ядра у интела это вроде как супер-пупер преимущество, да вот нифига подобного !!!
Инсайдеры назвали основные особенности 24-ядерного Core i9-13900K – $600, до 6 ГГц и DDR5-5600
_Вeжливый_HIMАRS_
14:27
это та валюта за которую ты можешь купить товар на любом континенте. а подкреплена она демократическим строем, высокими технологиями, топовой армией и мощной экономикой.
Сколько будет стоить рубль этой осенью – российские экономисты советуют покупать наличные доллары
_Вeжливый_HIMАRS_
14:24
за доллар в рахе криминал скоро будет. как в совке. дaлбaебы мечтали же повторить ядерный шантаж не прокатил
Сколько будет стоить рубль этой осенью – российские экономисты советуют покупать наличные доллары
Yilec
14:21
Ща адепты церкви Илона Маска в каменты накидают аргументов 🤡
Предварительная загрузка Saints Row на ПК недоступна
Tank
14:21
У маска шанс инфекций с этими имплантами зашкаливает - полных делетантов набрал.
Предварительная загрузка Saints Row на ПК недоступна
Владимир Захаров
14:17
Даже 8 ядерник по этой технологий обходится слишком дорогим в производстве , изначально планировали 12 и 16 ядерники выпустить -но в играх столько ядер не вперлись а в других приложениях толку от это...
Core i5-13600, i5-13500, i5-13400 и Core i3-13100 могут быть лишь обновлёнными версиями Alder Lake-S
Tank
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А производительность какая? Кинематографичные 12 кадров в секунду? :))
Интегрированная графика Intel Meteor Lake может поддерживать ускорение трассировки лучей
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