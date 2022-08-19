Разработчики совсем расслабились: даже о таких вещах не информируют.

Оказывается, что в рамках QuakeCon 2022 студия id Software прервала пятилетнюю «эпопею» с ранним доступом своего соревновательного боевика Quake Champions. Узнать мы об этом смогли только сегодня, и то, благодаря намёку от внимательного читателя, который проверил Steam-страничку проекта. По какой-то причине id Software решила не предавать данное событие огласке, хотя обычно из них делают чуть ли не настоящие праздники.

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Напомним, что Quake Champions — это условно-бесплатный аренный боевик, который вышел в раннем доступе ещё в кажущемся сегодня далёким и беззаботным августе 2017 года. За прошедшие пять лет Quake Champions обзавёлся массой обновлений, но вот сформировать во круг себя достаточно крупную пользовательскую базу ему так и не удалось. Проект стабильно терял и без того невысокий «онлайн», и на сегодняшний день максимальное число пользователей, запускающих данную игру, не превышает 870 человек.