Делают они, а стыдно нам. Парадокс или естественная реакция?

На днях по Сети прошла ударная волна скандала, вызванного решением популярнейшего мод-портала Nexus Mods удалить модификацию, заменявшую в Spider-Man Remastered «радужные» флаги ЛГБТ-сообщества на звёздно-полосатые флаги Соединённых Штатов. Вчера администрация Nexus Mods выступила по этому поводу с резким заявлением, дескать, она всецело за так называемые инклюзивность и разнообразие, и будет бороться с теми, кто нарушают эти правила.

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Теперь к Nexus Mods присоединился второй по популярности мод-портал — ModDB. В администрации данного портала также сообщили, что мод был удалён, а его автор отправлен в бессрочный бан. По словам администрации, ModDB представляет собой инклюзивную платформу и не допустит атак на «социально уязвимые» группы людей. В связи с этим агрессивные моды будут удаляться безо всяких обсуждений.

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Похоже, перед нами как раз тот случай, когда какие-то действия выполняют одни люди, а стыдно за них другим людям. Если несколько дней назад на ModDB присутствовали три модификации, заменявшие или удалявшие в Spider-Man Remastered символику ЛГБТ, то теперь их не осталось. Справедливости ради, модификаций для игры на портале теперь вообще нет.