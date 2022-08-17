И комментировать заявление запретил.

Позавчера в мод-сообществе произошло событие, которое многими было трактовано как атака на свободу самовыражения и искусства. Один из пользователей выложил на популярнейшем ресурсе Nexus Mods модификацию, призванную заменить размещённые в Marvel’s Spider-Man Remastered флаги ЛГБТ-сообщества на флаги США. Вскоре после содеянного пользователь был забанен, а его мод был удалён с ресурса. Сегодня же администрация Nexus Mods решила-таки назвать причины своего решения.

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Сначала в Nexus Mods объяснили, за что был заблокирован непосредственно добавивший модификацию пользователь. Выяснилось, что мод был добавлен на ресурс через учётную запись-«твинк», которую пользователь создал специально с целью загрузки именно данной неоднозначной модификации. По сути, чтобы «потроллить». Подобное поведение в администрации ресурса назвали «трусливым», заявив, что если бы пользователь загрузил мод со своего основного аккаунта, то его (мод) бы просто удалили, а пользователю бы вынесли предупреждение без блокировки. В итоге же были заблокированы и «твинк», и основная учётная запись.

Что же до удаления модификации, то её содержание противоречит политике «инклюзивности» и «разнообразия», которую администрация Nexus Mods всецело поддерживает. И если кто-то загружает на сайт мод, призванный бороться с «инклюзивностью» и «разнообразием», то администрация будет принимать в отношении таких модов соответствующие меры.

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Nexus Mods не против того, чтобы люди модифицировали игру по своему усмотрению. Просто определённые модификации не должны и не будут размещаться конкретно на данном ресурсе. Решение окончательное и обжалованию не подлежит; по такому случаю администрация Nexus Mods запретила комментировать соответствующую новость на официальном сайте. Ну, зато её можно обсудить уже у нас под данной редакционной заметкой!