Bandai Namco наконец-то рассказала, как обстоят дела у данного проекта на финансовом фронте.

Пока некоторые случайные писатели из рядов читателей дублируют за редакцией новости, при этом позволяя себе ложные заголовки и вводя тем самым людей в заблуждение, в мире действительно случаются свежие события. Так, например, компания Bandai Namco наконец-то сообщила, насколько успешной с финансовой точки зрения оказалась Elden Ring, несколько недель подряд удерживавшая лидерство в чарте Steam и, надо понимать, в других сервисах тоже.

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Чарты продаж, естественно, не обманывали: по статистике издательства, Elden Ring разошлась тиражом в 13,4 миллиона копий. Bandai Namco использовала термин «мировые поставки/отгрузки», под которым обычно подразумеваются как цифровые продажи, так и отгрузки физических копий в розничные магазины. В последнем случае отгрузки не всегда равны продажам, однако издательство свои деньги за них уже получило, поэтому для него формально никакой разницы нет.

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В целом у Bandai Namco всё хорошо: выручка растёт, уважение в сегменте геймеров — тоже. А уважение, как хорошо помнят фанаты GTA 2, это «всё».