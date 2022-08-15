Хотя PC-версии Marvel’s Spider-Man Remastered всего три дня от роду, это нисколько не мешает моддерам уже вносить в игру изменения, которые они считают нужными. Так, моддер, скрывающийся под ником MikeHawk232323231, заменил имевшиеся в игре флаги ЛГБТ-сообщества — та самая «радуга» — на флаги США. По всей видимости, администрации портала NexusMods как наиболее известного и популярного в своей области, данная модификация не понравилась, поскольку с портала удалили как её, так и самого моддера, «влепив» ему блокировку.
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Конечно, блокировка, учитывая, что моддер может просто создать новую учётную запись с похожим крайне неоригинальным никнеймом, не является серьёзной проблемой. А вот сам прецедент весьма любопытен.
По всей видимости, модификацию удалили с NexusMods после того, как крикливое меньшинство пользователей выразили ею своё недовольство. Так уж получилось, что в нынешнем толерантном мире модно исполнять любые капризы тех, кто громко кричат, причём, не важно, о чём, откуда и как.