К сожалению, требования пока ещё выдвигают те, кто должны исполнять другие требования.

Вчера днём от пресс-службы Rutube поступила информация о том, что Apple выдвинула видеохостингу требование, по которому тот должен удалить из своего iOS-приложения весь контент российских государственных СМИ, поскольку в противном случае это становится способом обхода так называемых санкций, к которым Apple с удовольствием присоединилась. В качестве альтернативного варианта рассматривалась опция ограничения доступа к приложению Rutube только для российского региона. На всё про всё видеохостингу выделили две недели, по истечении которых без исполнения требования последовало бы удаление приложения из App Store.

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И вот, пару часов назад пресс-служба хостинга объявила, что исполнила требование Apple, выбрав второй вариант решения данной «проблемы». И не стоит обвинять Rutube в излишней торопливости, потакании чужим «хотелкам» и отсутствии «внутреннего стержня». Дело в том, что iOS — полностью закрытая система, и установку приложений из маркетплейсов, отличных от App Store, она, в отличие от Android, где уже представлены отечественные магазины вроде RuStore и NashStore, не допускает. Соответственно, у Apple имеется полная монополия в своей экосистеме, и раскидывать пальцы веером авторам приложений, оставляя без них пользователей смартфонов купертиновской компании, в данном случае нет никакого логического смысла.