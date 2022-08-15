«Требуют» они, видите ли.

За последние шесть месяцев стало предельно очевидно, что западная свобода слова — это когда «нам» говорить можно, а «вам» нет. Крупные западные сервисы, магазины и видеохостинги демократично заблокировали все российские государственные СМИ, а теперь требуют от отечественных сервисов поступать также.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Rutube, компания Apple потребовала от видеохостинга скрывать контент российских государственных средств массовой информации в своём iOS-приложении. Опционально также предлагается вариант сделать приложение Rutube доступным только для российских пользователей, тогда как на сегодняшний день его можно загрузить в 171 государстве.

По словам представителей Rutube, компания Apple дала две недели на принятие решения, в противном случае приложение будет удалено из App Store. И, по всей видимости, в Rutube приняли второй вариант — ограничили доступ к приложению во всех странах, кроме России, Беларуси и Казахстана.

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Важно понимать, что iOS — закрытая система, и установить на неё приложения из магазинов, отличных от App Store, попросту невозможно, так что варианты с RuStore, NashStore и так далее не рассматриваются в принципе. Apple оправдывает данную монополию заботой о безопасности пользователей, но на деле все всё прекрасно понимают. Так что «вставать в позу» в данной ситуации — явно не в интересах Rutube, поэтому приходится мириться и исполнять требования купертиновцев.