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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сиквел Tales from the Borderlands получил возрастной рейтинг в Сингапуре — похоже, презентация игры уже не за горами
Обычно подобные новости ведут именно к этому.
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В апреле этого года Gearbox объявила о том, что работает над продолжением Tales from the Borderlands — ответвления основной серии, которое в своё время собрало чуть ли не больше поклонников, чем оригинальная игра. Изначально разработчики объявили что релиз проекта запланирован на текущий год, и вот, похоже, этот план наконец-то вплотную приблизился к осуществлению. Сегодня внимательные пользователи Сети заметили, что новой Tales from the Borderlands присвоили возрастной рейтинг в Сингапуре.

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Обычно подобные находки свидетельствуют о скорой полноценной презентации проекта с оглашением его точной даты выхода, и у нас нет причин считать, что в случае с сиквелом Tales from the Borderlands история должна пойти по другому пути.

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Что же до возрастного рейтинга, то он ожидаемо «взрослый». В игре будет представлено насилие, использоваться ненормативная лексика, будет демонстрироваться употребление алкоголя и даже наркотических веществ. Все подробности, очевидно, будут опубликованы в обозримом будущем во время полноценной презентации проекта.

#2k games #gearbox software #tales from the borderlands
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