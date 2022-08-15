На прошлой неделе стало известно, что специализирующаяся на контенте для мобильных устройств компания под названием AppLovin Corp предложила компании Unity объединить усилия и двигаться дальше вместе. Под контроль AppLovin, по замыслу, должны были перейти 45 % потенциального холдинга, а сумма сделки — составить $17,5 миллиардов. Сегодня же Reuters сообщило, что Unity отклонила это предложение.
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Почему так получилось, разобраться несложно. Ранее Unity заключила соглашение с компанией ironSource о переходе последней под контроль первой. И хотя ironSource успела оскандалиться в геймерской среде с обвинениями в создании вирусного ПО, данное предложение было сформировано раньше и, очевидно, является для Unity более приоритетным. Кроме того, AppLovin поставила Unity немыслимое условие — отказаться от соглашений с ironSource — на что производитель одного из двух самых популярных игровых движков пойти не мог.