Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разработчика движка Unity могут приобрести за $17,5 млрд
Дороговато, не находите?
анонсы и реклама
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

В мире не так много компаний, создающих работоспособные современные игровые движки, на базе которых впоследствии создаются различные видеоигры. Одна из таких компаний — Unity Software, ответственная за одноимённый хорошо знакомый геймерам программный продукт, и вот, возможно, она в перспективе перейдёт под контроль другой корпорации. О том, что занимающаяся всем мобильным в целом и мобильными играми в частности компания AppLovin Corp положила глаз на Unity Software, сообщает Reuters, и сумма сделки, как заявляют журналисты агентства, может составить 17,54 миллиарда долларов.

реклама

По замыслу руководства AppLovin, объединение двух компаний позволит им повысить свою общую конкурентоспособность, а разработчикам игр — получить в своё распоряжение один из наиболее технологически совершенных игровых движков, коих на сегодняшний день совсем немного.

Совет директоров AppLovin уже одобрил сделку, однако с некоторыми условиями. Во-первых, нынешние акционеры Unity получат 55 % акций потенциальной объединившейся компании, и при этом не будут иметь общего контрольного пакета при принятии решений. Во-вторых, чтобы приступить к дальнейшему этапу сделки Unity должна отказаться от предложения компании ironSource, которую геймеры обвиняют в создании вирусного ПО.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что же до самой Unity, то в компании получили предложение AppLovin и сейчас собираются тщательно его рассмотреть. В конце концов, слияние — это всегда результат решения двух сторон.

#unity
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Unity выпустила фотореалистичную технодемоверсию Enemies с улучшенной анимацией волос
СМИ сообщают о массовых сокращениях во всех подразделениях компании Unity
Платформа для разработки игр Unity анонсировала слияние с израильским сервисом для мобильных приложений ironSource
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Intel хотела выпустить процессор Pentium 5 с частотой 10 000 МГц, и почему план провалился
73
Главные игры августа 2022 года
3
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
44
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
7

Сейчас обсуждают

ахахах
13:50
да какие аналитики,просто за жизнь перетираем
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Johan_888
13:50
Ну значит ты волчара позорный
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Вежливый_ATACMS
13:50
из хуяева дочь офицера.
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Вежливый_ATACMS
13:49
тамбовский волк тебе земляк. а админ такой же рукожоп как и все орки. ниxуя у него не выйдет. Вертолеты Литвы сопровождают российские поезда, направляющиеся в Калининградскую область. Об этом пишет...
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
seedkls
13:49
Ну не знаю. Я майнкрафт какое то время только из-за шейдеров с недо-лучами играл пока ноут перегреватся не стал
Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
ахахах
13:48
это не прибавка была,а разовая выплата тогда
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Лопшо Педунь
13:47
да нет, тут все ребята нормальные, ты тут один "император вселенной", корней, ферштейн? чё...
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
wwr222
13:44
Так ведь всегда повышение настроек приводит к снижению производительности. Это аксиома.
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
Василий Сорокин
13:41
Почему же, это те кто умудрился получить доступ к прототипу и протестировать его. Как бы выход уже не за горами и рабочие видюхи 4000-й серии уже есть давно и их как не странно тестируют люди. Конечно...
Инсайдеры подтвердили, что GeForce RTX 4070 за $500 окажется быстрее GeForce RTX 3090 Ti за $2000
Вежливый_ATACMS
13:41
ты лучше объясни как возле базы парковка уничтожена наxуй а на саомй базе никто и ничто не пострадало? https://twitter.com/i/status/1557143619575988225 ты зачем пост трусливо удалил?
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем