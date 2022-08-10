Дороговато, не находите?

В мире не так много компаний, создающих работоспособные современные игровые движки, на базе которых впоследствии создаются различные видеоигры. Одна из таких компаний — Unity Software, ответственная за одноимённый хорошо знакомый геймерам программный продукт, и вот, возможно, она в перспективе перейдёт под контроль другой корпорации. О том, что занимающаяся всем мобильным в целом и мобильными играми в частности компания AppLovin Corp положила глаз на Unity Software, сообщает Reuters, и сумма сделки, как заявляют журналисты агентства, может составить 17,54 миллиарда долларов.

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По замыслу руководства AppLovin, объединение двух компаний позволит им повысить свою общую конкурентоспособность, а разработчикам игр — получить в своё распоряжение один из наиболее технологически совершенных игровых движков, коих на сегодняшний день совсем немного.

Совет директоров AppLovin уже одобрил сделку, однако с некоторыми условиями. Во-первых, нынешние акционеры Unity получат 55 % акций потенциальной объединившейся компании, и при этом не будут иметь общего контрольного пакета при принятии решений. Во-вторых, чтобы приступить к дальнейшему этапу сделки Unity должна отказаться от предложения компании ironSource, которую геймеры обвиняют в создании вирусного ПО.

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Что же до самой Unity, то в компании получили предложение AppLovin и сейчас собираются тщательно его рассмотреть. В конце концов, слияние — это всегда результат решения двух сторон.