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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Геймерам всё-таки удалось установить рекорд «онлайна» в Half-Life: сегодня в игре в Steam присутствовали более 12 тысяч человек
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Некоторое время назад игроки, считающие Half-Life одной из лучших видеоигр всех времён и народов, предложили устроить своеобразный «флешмоб» и установить новый рекорд «онлайна» проекта. Пару лет назад геймеры уже устраивали аналогичное мероприятие и сумели собрать «под своими знамёнами» порядка шести тысяч фанатов Half-Life. Теперь же рекорд удалось побить с более чем двойным отрывом: по статистике SteamDB, сегодня, около трёх часов назад, первые приключения молчаливого физика одновременно запустили 12 280 пользователей.

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В этом году Half-Life исполнится 24 года, но проект имеет статус культового, поэтому мы до сих пор и имеем в его отношении геймеров с активной гражданской позицией.

Напомним, что Half-Life повествует о том, как физик Гордон Фримен прибывает на работу в исследовательский комплекс «Чёрная Меза» и становится не просто свидетелем, а непосредственной причиной (пусть и не осознанной) развернувшейся там катастрофы с прорывом завесы между нашим миром и параллельным миром Зен, из которого в комплекс и в многочисленные уголки Земли ринулись монстры и мутанты.

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Впоследствии приключения Фримена продолжились в Half-Life 2 и двух её независимых дополнениях-эпизодах, но повествование формально так и не было закончено: финальный эпизод проекта так и не вышел.

#valve #half-life
2
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Дима Куликов
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ахахах
22:09
пошли на рекорд
Геймерам всё-таки удалось установить рекорд «онлайна» в Half-Life: сегодня в игре в Steam присутствовали более 12 тысяч человек
Bernigan
22:09
хз что там в это Халф Лайфе, играл в ремейк, и не восхитило... Халфа 2 лучше, но тоже обычный шутан, хотя первая часть даже не шутан, а больше какая то пространственная головоломка, как Портал, но пор...
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