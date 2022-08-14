Некоторое время назад игроки, считающие Half-Life одной из лучших видеоигр всех времён и народов, предложили устроить своеобразный «флешмоб» и установить новый рекорд «онлайна» проекта. Пару лет назад геймеры уже устраивали аналогичное мероприятие и сумели собрать «под своими знамёнами» порядка шести тысяч фанатов Half-Life. Теперь же рекорд удалось побить с более чем двойным отрывом: по статистике SteamDB, сегодня, около трёх часов назад, первые приключения молчаливого физика одновременно запустили 12 280 пользователей.
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В этом году Half-Life исполнится 24 года, но проект имеет статус культового, поэтому мы до сих пор и имеем в его отношении геймеров с активной гражданской позицией.
Напомним, что Half-Life повествует о том, как физик Гордон Фримен прибывает на работу в исследовательский комплекс «Чёрная Меза» и становится не просто свидетелем, а непосредственной причиной (пусть и не осознанной) развернувшейся там катастрофы с прорывом завесы между нашим миром и параллельным миром Зен, из которого в комплекс и в многочисленные уголки Земли ринулись монстры и мутанты.
Впоследствии приключения Фримена продолжились в Half-Life 2 и двух её независимых дополнениях-эпизодах, но повествование формально так и не было закончено: финальный эпизод проекта так и не вышел.