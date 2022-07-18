Акция пройдёт 14 августа.

Организованное и сплочённое сообщество фанатов оригинальной Half-Life собрались на форуме Reddit, чтобы устроить очередную акцию в честь своей любимой игры. Энтузиасты, среди которых есть авторы популярных YouTube-каналов, собираются побить рекорд по онлайну шутера в Steam.

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Принять участие в открытой акции может, разумеется, любой желающий. Для этого нужно 14 августа 2022 года в 18:00 по московскому времени запустить оригинальную Half-Life и пробыть в ней не менее 30 минут. Организаторы акции собираются побить рекорд, установленный в 2019 году, когда в древнейший проект от Valve одновременно играло 6022 человека.

В своём сообщении на форуме Reddit фанаты Half-Life отмечают, что целью их акции не является желание привлечь внимание Valve к их же популярной серии шутеров. Никаких скрытых и двойных смыслов тут нет: речь идёт о банальном желании повеселиться и хорошо провести время. Ну, и стать соучастником памятного события тоже можно — причём, совершенно бесплатно (если у вас игра в библиотеке есть, разумеется).

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Напомним, в прошлом году фанаты Half-Life провели похожую акцию, посвящённую второй части. Именно тогда им удалось побить рекорд по онлайну, державшийся более девяти лет.