Вчера вечером в рамках игрового мероприятия THQ Nordic состоялась новая геймплейная демонстрация ремейка первой «Готики». Помимо видеоролика, к сожалению, разработчики на презентацию ничего не привезли — ни подробностей, ни даты выхода — но это всяко лучше, чем ничего. Видеоролик, к слову, получился весьма показательным, и сегодня энтузиаст под ником callHardmoor опубликовал на своём YouTube-канале специальное видео, в котором наглядно демонстрирует разницу между ремейком и оригиналом культовой RPG.
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Важно помнить, что этой осенью первой части Gothic исполнится 21 год, и визуальный ряд ремейка наглядно это демонстрирует: за два десятилетия развития игровой промышленности усовершенсововались не только такие банальные вещи, как общий уровень графики, но и работа освещения, а также более ярко выраженным стал дизайнерский подход к проектированию игр.
Ремейк Gothic создаётся для PC, а также для консолей текущего поколения. Когда мы сможем его «пощупать», к сожалению, до сих пор тайна, покрытая мраком.