Ремейк первой «Готики» был анонсирован уже так давно, что мы немножко позабыли о его существовании. Но сегодня THQ Nordic очень вовремя освежила в памяти игрового сообщества факт продолжающегося производства данного амбициозного проекта, опубликовав специальный видеоролик.
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Сам видеоряд соответствует проекту: мрачные шахты, неизвестность и жуткие монстры-инсектоиды, сожравшие одного из рабочих прямо на глазах у Безымянного героя.
К сожалению, никакими сроками сдачи ремейка в релиз с нами опять не поделились. Выходить на связь просто ради публикации видеоролика? Ну, как говорится, спасибо и на этом. Проект создаётся для PC и консолей текущего поколения.