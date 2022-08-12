С момента анонса Jagged Alliance 3 — очередной попытки продолжить культовую тактико-стратегическую франшизу — прошёл почти год. Весной отвечающее теперь за данную серию издательство THQ Nordic пообещало, что в августе проведёт своё игровое мероприятие, включающее в себя показ третьей «Джаги». Указанный день настал, свежий видеоролик с демонстрацией геймплея — опубликован.
реклама
Строго говоря, ничего нового разработчики нам не показали и не рассказали: всё это мы уже видели в сентябре прошлого года. Сроками сдачи Jagged Alliance 3 в релиз также пока не поделились. В общем, зачем выходили на связь — непонятно.
Действие Jagged Alliance 3, по традиции, развернётся в вымышленной стране третьего мира, вооружённые «силы» которой может одолеть кучка профессиональных наёмников. Государство называется Гранд-Чиена, и его руководитель пропал без вести, в результате чего страна погрузилась в состояние, близкое к гражданской войне. Нас в роли командира наёмников нанимает супруга президента Гранд-Чиены и просит восстановить порядок в родной стране.
Дальше всё идёт по стандартам, установленным франшизой Jagged Alliance: управление наёмниками, распределение ресурсов в виде оружия и экипировки, прокачка навыков, общение с неигровыми персонажами и многое другое. Игра предполагает как одиночное, так и совместное прохождение.