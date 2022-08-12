Пару часов назад на PC состоялся официальный релиз Marvel’s Spider-Man Remastered. Изголодавшиеся по приключениям человечка-паучка PC-геймеры ринулись проходить творение Insomniac Games, и вот, на момент публикации данной заметки пиковый «онлайн» игры в Steam составил свыше шестидесяти тысяч геймеров.
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Судя по первым нескольким сотням пользовательских оценок, сформировавших средний рейтинг, равный 92 процентам, проект полностью работоспособен и оптимизирован. А это, собственно, и всё, что требовалось от PC-версии Marvel’s Spider-Man.
В России игра в Steam формально не продаётся, но соответствующий ключ активации можно приобрести в магазине «Буки». Цена абсолютно дикая — 3 999 рублей. Впрочем, альтернатива уже есть.