Всё так, как и должно быть.

Современные разработчики игр из кожи вон лезут, чтобы вставить палки в колёса тем, кто и так никогда на свете не приобрели бы их продукцию. Причин на то может быть масса: нежелание покупать «кота в мешке», банальное отсутствие материальных средств, ну и, конечно же, идейная любовь к пиратскому ремеслу. Для всех трёх данных категорий геймеров сегодня на Reddit появилась информация о том, что система защиты PC-версии Marvel’s Spider-Man Remastered была пробита.

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Примечателен тот факт, что взломщикам, коими выступила пиратская группировка FLT, на осуществление данного действия потребовалось всего около двадцати минут, что может свидетельствовать либо о крайне примитивной, либо о вовсе отсутствующей защите. Второе, конечно, маловероятно.

Что касается легальной версии Marvel’s Spider-Man Remastered, то вследствие ухода Sony с российского рынка купить проект в нашей стране пока не представляется возможным. Поэтому отечественные геймеры наверняка обрадуются вышеизложенной новости.

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