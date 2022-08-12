Современные разработчики игр из кожи вон лезут, чтобы вставить палки в колёса тем, кто и так никогда на свете не приобрели бы их продукцию. Причин на то может быть масса: нежелание покупать «кота в мешке», банальное отсутствие материальных средств, ну и, конечно же, идейная любовь к пиратскому ремеслу. Для всех трёх данных категорий геймеров сегодня на Reddit появилась информация о том, что система защиты PC-версии Marvel’s Spider-Man Remastered была пробита.
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Примечателен тот факт, что взломщикам, коими выступила пиратская группировка FLT, на осуществление данного действия потребовалось всего около двадцати минут, что может свидетельствовать либо о крайне примитивной, либо о вовсе отсутствующей защите. Второе, конечно, маловероятно.
Что касается легальной версии Marvel’s Spider-Man Remastered, то вследствие ухода Sony с российского рынка купить проект в нашей стране пока не представляется возможным. Поэтому отечественные геймеры наверняка обрадуются вышеизложенной новости.
Редакция Overclockers.ru не поощряет взлом программного обеспечения и не поддерживает его использование. Данная новостная заметка носит исключительно информационный характер.