С бесплатными бонусами и платными «подарками».

В этом месяце популярный танковый онлайн-экшен World of Tanks празднует своё 12-летие. По такому случаю разработчики из компании Wargaming совместно с Lesta Studio приготовили для игроков несколько подарков и уникальных предложений.

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Первые подарки можно получить уже после входа в игру — это день танкового премиум-аккаунта и новый 2D-стиль. А для получения большего количества ценностей, среди которых есть новый премиум-танк и уникальные элементы внешнего вида, нужно выполнять праздничные задачи и зарабатывать специальные монеты.

За выполнение трёх ежедневных праздничных задач игра подарит скорострельный премиум-танк третьего уровня Lago M38. А за выполнение пяти праздничных задач можно получить 2D-стиль «Мягкая волна». Заработанные специальные монеты можно обменять на различные игровые бонусы: танковый премиум-аккаунт, боны, личные резервы, члены экипажа, 2D-стили и элементы внешнего вида, а также кредиты. Важно обменять праздничные монеты на награды до 22 августа 9:00 (МСК). После этого времени все неиспользованные монеты пропадут.

Разработчики также предлагают ознакомиться со специальными предложениями в премиум-магазине, которые будут активны на время игрового события. Они находятся в специальном разделе и включают элементы внешнего вида или технику. Наборы с техникой также содержат праздничные монеты, которые вы можете потратить во внутриигровом магазине.

Ивент, посвящённый празднованию 12-летия World of Tanks начался сегодня, 12 августа, и продлится до 21 августа. Всю дополнительную информацию можно получить, перейдя на специальную страницу с акцией официального сайта игры.

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Напомним, 4 апреля Wargaming приняла решение полностью свернуть свою деятельность на территории России и Беларуси. С 31 марта компания перевела поддержку своих игр-сервисов в России и Беларуси на местное управление студии Lesta Studio, которая больше не является частью Wargaming.