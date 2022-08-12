Но вот реальная статистика отнюдь не безоблачная.

Несмотря на то, что «онлайн» PUBG Battlegrounds (в девичестве просто PUBG) даже после перехода проекта на условно-бесплатную модель распространения продолжает сокращаться, в первые месяцы он демонстрировал уверенный рост. Этого оказалось достаточно, чтобы компания Krafton, владеющая PUBG, в своём свежем отчёте заявила о том, что результаты переезда игры на модель free-to-play можно назвать позитивными.

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Согласно предоставленной Krafton статистике, после переезда на условно-бесплатную модель в PUBG Battlegrounds ежедневно прибывало по 80 тысяч новых пользователей, а 94 % всей выручки игры пришлись на «международный рынок»: весь мир, кроме Южной Кореи, родной страны Krafton.

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К сожалению, реальность несколько отличается от того, что представлено в отчёте Krafton. Так, на сегодняшний день «онлайн» PUBG Battlegrounds вновь сократился до того же уровня, которым он был до перехода на F2P, а учитывая, что доступность игры многократно возросла, иначе как стремительной потерей аудитории это не назвать. Ситуация настолько аховая, что авторы игры удерживают пользователей посредством раздачи подарков, и просветления даже на горизонте пока не видать.