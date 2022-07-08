Что и требовалось доказать.

PUBG Battlegrounds, которая ранее была известна как просто PUBG, на протяжении нескольких лет демонстрировала постепенное сокращение аудитории. Безусловно, до такого «сокращения» большинство игр могут только мечтать, но Krafton подобная ситуация не устраивает: отчёты перед инвесторами получаются пессимистичными, а это плохо влияет на бизнес. Чтобы выйти из положения, которое неизбежно рано или поздно привело бы к коллапсу, в Krafton решили перевести PUBG Battlegrounds на условно-бесплатную модель распространения.

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Первое время это даже помогло, однако довольно быстро ситуация обернулась вспять, и на сегодняшний день «онлайн» в королевской битве уже опустился до примерно тех же показателей, какие имел в начале года до переезда на условно-бесплатную модель. О чём нам это говорит? Только о том, что PUBG Battlegrounds на фоне куда более успешных конкурентов стремительно теряет популярность, и даже самый рабочий способ её восстановления — переход на f2p — помог лишь на совсем короткий промежуток времени.

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Возможно, разработчикам следует активнее заниматься контентным наполнением проекта, жёстче действовать с читерами, а также чаще выпускать патчи. Геймеры обычно хорошо чувствуют деградацию игр и стремятся найти следующий проект, в котором будут проводить своё свободное время.