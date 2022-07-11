Когда начинается подкуп, то тут ясно, что дело пахнет керосином.

Несмотря на то, что PUBG Battlegrounds с начала этого года, как и положено любой королевской битве, распространяется по условно-бесплатной модели, в долгосрочной перспективе это не помогло игре увеличить пользовательскую базу: на днях в проекте была зафиксирована печальная статистика его стремительно увядающей популярности. Естественно, данное положение дел не устраивает издателей PUBG, которым вовсе не улыбается перспектива сообщать инвесторам и акционерам о неудачах и о том, что их прибыль уменьшится, поэтому сегодня разработчики объявили о новых мерах стимуляции «онлайна».

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Так, с грядущей среды, 13 июля, и в течение двух недель — вплоть до 27 июля — в PUBG Battlegrounds будет проходить внутриигровое событие Special Drops. Чтобы принять в нём участие, достаточно будет заходить в игру и проводить в ней не менее получаса. Выполнив задания, вы получите специальный облик Summer Surf Mini14, а также очки выживания, которые впоследствии сгодятся для обмена на различные подарки.

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Иными словами, авторы PUBG всячески стараются привлечь внимание общественности к своему творению. Но конкуренцию с другими, куда более геймплейно привлекательными королевскими битвами старый добрый «Пубг» попросту не выдерживает.