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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Симба и Муфаса уже не те: Unity показала технодемку с играющими львом и львёнком
Получилось так себе.
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Компания Unity, разрабатывающая одноимённый игровой движок, решила напомнить о своём существовании вне слухов и опубликовала видеоролик-технодемку, демонстрирующую играющих льва и львёнка. Задача, которую Unity решает публикацией данного видео, сводится к демонстрации трёхмерной анимации в реальном времени с использованием многочисленных встроенных в движок инструментов, таких, как SpeedTree, Ziva, SyncSketch и других.

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В целом кадры из видеоролика выглядят симпатично, но, как справедливо отметили зрители, видеоролик откровенно «тормозит», а качество анимаций животных оставляет желать лучшего. Впрочем, для видеоигр это в любом случае высочайший уровень, которого пока не удаётся достичь в сегменте популярных игровых проектов.

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По всей видимости, полноценную, а не двадцатисекундную демонстрацию, нам представят уже в ближайшее время. Хотелось бы также надеяться, что разработчики огласят конфигурацию компьютера, на котором подобную графику можно воспроизводить с приемлемой частотой кадров: в вышеуказанном видео продемонстрировано воспроизведение демки на консоли PlayStation 5, и выше тридцати кадров в секунду при разрешении в 4K устройство выдать ожидаемо не способно.

#unity
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