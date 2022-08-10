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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Живописные западные Балканы — на скриншотах соответствующего дополнения к Euro Truck Simulator 2
Выйдет оно когда-нибудь в будущем.
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Несколько месяцев назад студия SCS Software «до лучших времён» отложила выход дополнения Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2, однако реальность такова, что данный симулятор дальнобойщика отчаянно нуждается в дополнительном контенте. И таковой у девелоперов есть. Вернее, будет; когда-нибудь. Свежую контентную добавку для Euro Truck Simulator 2 нарекли West Balkans и посвятили государствам западной части Балканского полуострова — Албании, Хорватии, Сербии, Черногории и другим, в том числе квазигосударствам.

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Сроками сдачи дополнения в продажу разработчики из SCS Software пока даже не думают делиться, но предпродажная подготовка уже идёт полным (насколько это понимают в студии) ходом. Так, сегодня нашему вниманию были представлены свежие скриншоты, демонстрирующие красоты западных Балкан. Ракурсы и непосредственно локации выбраны крайне сомнительные с точки зрения эстетики, но имеем, что имеем.

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Euro Truck Simulator 2 в октябре этого года исполнится десять лет, но проект всё равно остаётся безусловным лидером в своём жанре.

#scs software #euro truck simulator 2
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Kira625
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