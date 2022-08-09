Не так всё просто, как расписывали представители студии.

Вчера компания Embark Studios поделилась неприятным, но в высшей степени ожидаемым известием: релиз её дебютного боевика ARC Raiders в этом году не состоится, а вместо этого переезжает на год следующий, без конкретики. Изначально девелоперы объяснили своё решение необходимостью дополнительного времени для максимального раскрытия потенциала проекта, однако сегодня руководитель Embark и экс-руководитель DICE Патрик Содерлунд внёс дополнительную ясность в случившееся.

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Итак, по словам господина Содерлунда, в стенах Embark Studios готовятся сразу несколько проектов: помимо ARC Raiders коллектив также трудится над командным шутером от первого лица под кодовым названием Project Discovery. Именно данный проект, работа над которым стала идти гораздо активнее, чем предполагалось изначально, студия и решила переквалифицировать в свой дебютный, переключив на него большую часть своих ресурсов.

Как справедливо отмечает Содерлунд, Embark Studios — скромный по своим масштабам коллектив, и выпуск сразу двух игр за небольшой промежуток времени стал бы для него если не губительным, то весьма проблемным мероприятием.

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Почему заявить это нельзя было вчера, и к чему эти сомнительные заявления о «раскрытии потенциала», вопрос, конечно, хороший. И ответ на него вряд ли необходимо озвучивать.