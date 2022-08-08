Что было в высшей степени ожидаемо.

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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Анонсированный в конце прошлого года шутер ARC Raiders от экс-руководителя DICE Патрика Содерлунда должен был выйти в году текущем. Но ожидаемо не сложилось: сегодня представители Embark Studios сообщили, что запуск их проекта задержится до 2023 года.

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По словам разработчиков, ARC Raiders — амбициозная игра, и дополнительное время позволит им расширить проект и полностью раскрыть весь его потенциал. Больше подробностей начнёт поступать по мере их готовности.

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Действие ARC Raiders разворачивается в относительно недалёком будущем, в котором человечество попало под угрозу уничтожения инопланетными силами. Нашему герою нужно вступить в движение сопротивления и дать отпор внеземной угрозе. Проект создаётся для PC и консолей текущего поколения.