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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Боевик ARC Raiders от экс-руководителя DICE всё-таки не выйдет в этом году
Что было в высшей степени ожидаемо.
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Анонсированный в конце прошлого года шутер ARC Raiders от экс-руководителя DICE Патрика Содерлунда должен был выйти в году текущем. Но ожидаемо не сложилось: сегодня представители Embark Studios сообщили, что запуск их проекта задержится до 2023 года.

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По словам разработчиков, ARC Raiders — амбициозная игра, и дополнительное время позволит им расширить проект и полностью раскрыть весь его потенциал. Больше подробностей начнёт поступать по мере их готовности.

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Действие ARC Raiders разворачивается в относительно недалёком будущем, в котором человечество попало под угрозу уничтожения инопланетными силами. Нашему герою нужно вступить в движение сопротивления и дать отпор внеземной угрозе. Проект создаётся для PC и консолей текущего поколения.

#embark studios #arc raiders
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