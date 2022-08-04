А мы что — мы охотно верим самой честной и немеркантильной компании.

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Blizzard разослала своим пользователям опросные листы, в которых содержалась информация о возможных ценах на косметический контент для Overwatch 2, включая различные граффити, эмоции, облики персонажей и прочие анимации лучшего момента матча. Казалось бы, обычный опрос, которым компания «прощупывает» почву для монетизации своего грядущего проекта, однако заявленные Blizzard в нём аппетиты, особенно по отношению к так называемым мифическим (особо детализированным) обликам персонажей, вызвали у геймеров бурю негодования.

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Из опроса следовало, что Blizzard намеревается продавать «мифические» облики персонажей Overwatch 2 по цене в $44.99 за штуку. Теперь же, спустя почти неделю после скандального опроса, Blizzard решила его прокомментировать и внести некоторую ясность.

По словам представителя компании в беседе с журналистом издания GamesRadar+, в опросе фигурировали случайные ценники, которые произвольно определялись системой и вставлялись в опросный лист с последующей его отправкой адресату. Иными словами, разные пользователи напротив одного и того же вопроса получали совершенно разные суммы, на которые и должны были высказать своё мнение из пяти доступных вариантов ответа. Таким образом компания и определяет готовность игроков тратить те или иные суммы за контент определённого уровня качества, а цены в опроснике не отражают финальную стоимость опционального контента.

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Напомним, что Overwatch 2 будет распространяться по условно-бесплатной модели — с боевыми пропусками и платным косметическим контентом. Релиз игры (пока без PvE-элемента) запланирован на 4 октября.