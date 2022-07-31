Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard намеревается продавать редкие облики персонажей Overwatch 2 по цене полноценных «премиальных» игр
И почему мы совершенно не удивлены?
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

Готовящаяся к неполноценному релизу (пока без PvE-контента) в начале октября Overwatch 2 будет распространяться по условно-бесплатной модели. Это не является тайной, да и мы в редакции уже не раз об этом писали. А поскольку все условно-бесплатные проекты монетизируются посредством продажи различного необязательного контента вроде обликов персонажей, различных эффектов, а в особо запущенных случаях — более мощного оружия и возможностей, то дальнейшая судьба Overwatch 2 в плане заработка денег в целом становится очевидной.

реклама

И вот, сегодня пользователи стали сообщать, что Blizzard приступила к рассылке опросников, в которых интересуется мнением геймеров о возможных ценах за необязательный контент определённых уровней. Так, особое внимание геймеры заострили на пункте, в котором Blizzard упоминает так называемые мифические (редкие и дорогие) облики для персонажей Overwatch 2, и варианты ответов, демонстрирующие вероятность, с которой игроки готовы покупать их по цене — примите Корвалол — в $44.99.

Легендарные (уровнем ниже) облики Blizzard собирается продавать за $25, комплекты граффити — за $5, и так далее. Игроки ожидаемо остались в неприятном шоке от наглости и жадности Blizzard, поэтому наверняка результаты опросов станут для компании показательными и отрезвляющими. Если же нет, то велика вероятность того, что Overwatch 2 скатится в «Шапкоwatch» по аналогии с тем, что в своё время произошло в Team Fortress 2.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ранний релиз Overwatch 2 назначен на 4 октября. Игроков ждут новые карты, герои и игровые режимы.

#blizzard #overwatch 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Blizzard опять в центре скандала: компания изменила правила посреди турнира по Overwatch, а киберспортсмены устроили протест
Diablo Immortal несмотря на шквал критики сумела заработать более $100 миллионов
Diablo Immortal скачали уже более 30 миллионов раз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
222
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
152
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 19
2
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
53
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
24

Сейчас обсуждают

Я - Константин
21:49
ага а пока сработает кой-кто издохнет ;) соли продать ?
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
Я - Константин
21:48
То есть они открыли для себя гальванику ... интеренсно если им показать российский учебник физики класс за 9 вот у них изобретения попрут, гуперсуперзалуп сделают, откроют что Земля - круглая, вот ст...
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
Я - Константин
21:48
А тем временем вслед за изобретением телефона, то есть ыфона. В Швейцарии новый взлёт технологии, Россия реально отстала в дурости лет на 50, а в пиdЭR@стии на 100 ... Новые технологии общечеловеков ...
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
wwr222
21:44
Куда дохнуть? В помойку. СО дно, как правило. Идет жуткий нагрев. И, хотя, HD7670m ни фига не игровая карта, отваливается только так.
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
Андрей Сазанов
21:43
Я помню GD900 купил, а она видать водой была разбавлена, ну в общем Athlon XP отправился в ящик с цветметом (замкнуло SMD капелькой). Так же КПТ-19 ток проводит.
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
sevik68
21:28
Зима скоро (с) В кои веки согласен с Зелотом Европа без дешевого трубного русского газа превратится в замороженный чумной барак без промки и коммунальных удобств Поэтому разговор с русофобами должен б...
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
wolfire
21:23
похоже ситуация выходит из под контроля
Торги долларом на бирже могут отменить, а курс будут определять как средний по крупнейшим банкам
wolfire
21:21
https://www.youtube.com/watch?v=yqdvtwUNDy4
Торги долларом на бирже могут отменить, а курс будут определять как средний по крупнейшим банкам
LoneWolf_E
21:17
Там у меня в следующей статье Windows 10 встала на связку T9500 + 5Gb RAM + SSD - нормально из без проблем. Офисный софт и всякие дискорды со скайпами запускает нормально, браузер открывает, ютуб пока...
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
Нешешбек
21:15
я над этим работаю
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем