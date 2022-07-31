И почему мы совершенно не удивлены?

Готовящаяся к неполноценному релизу (пока без PvE-контента) в начале октября Overwatch 2 будет распространяться по условно-бесплатной модели. Это не является тайной, да и мы в редакции уже не раз об этом писали. А поскольку все условно-бесплатные проекты монетизируются посредством продажи различного необязательного контента вроде обликов персонажей, различных эффектов, а в особо запущенных случаях — более мощного оружия и возможностей, то дальнейшая судьба Overwatch 2 в плане заработка денег в целом становится очевидной.

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И вот, сегодня пользователи стали сообщать, что Blizzard приступила к рассылке опросников, в которых интересуется мнением геймеров о возможных ценах за необязательный контент определённых уровней. Так, особое внимание геймеры заострили на пункте, в котором Blizzard упоминает так называемые мифические (редкие и дорогие) облики для персонажей Overwatch 2, и варианты ответов, демонстрирующие вероятность, с которой игроки готовы покупать их по цене — примите Корвалол — в $44.99.

Легендарные (уровнем ниже) облики Blizzard собирается продавать за $25, комплекты граффити — за $5, и так далее. Игроки ожидаемо остались в неприятном шоке от наглости и жадности Blizzard, поэтому наверняка результаты опросов станут для компании показательными и отрезвляющими. Если же нет, то велика вероятность того, что Overwatch 2 скатится в «Шапкоwatch» по аналогии с тем, что в своё время произошло в Team Fortress 2.

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Ранний релиз Overwatch 2 назначен на 4 октября. Игроков ждут новые карты, герои и игровые режимы.