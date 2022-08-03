Пока писатели из соседнего раздела мнят себя авторами сайта, реальные авторы сайта, читая подобные заголовки, улыбаются и продолжают трудиться. Итак, сегодня Electronic Arts опубликовала финансовый отчёт, по итогам которого руководитель издательства Эндрю Уилсон провёл беседу с инвесторами. Одним из важных заданных Уилсону вопросов в рамках данной встречи стала возможность перехода Electronic Arts под крыло другой компании или же её слияние с другим издательством в некий крупный холдинг.
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По словам Уилсона, необходимости в слиянии Electronic Arts с кем бы то ни было нет, однако руководство рассмотрит соответствующие предложения, если они будут поступать. Справедливости ради, данный комментарий Уилсона — это не пустая бравада: у Electronic Arts дела обстоят очень хорошо, и смысла в том, чтобы делиться успехами с другими компаниями, и впрямь примерно ноль.
Важно понимать, что Уилсон не отрезает пути для возможного изменения политики Electronic Arts, просто на сегодняшний день в подобных действиях действительно нет необходимости. С другой стороны, у Activision Blizzard в начале этого года такой необходимости тоже не было, но поступившее от Microsoft выгодное предложение перечеркнуло все планы, в результате чего компании сейчас активно проходят круги ада антимонопольных служб, дабы успеть завершить сделку к следующему лету.