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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Львиную долю выручки Electronic Arts формируют игры-сервисы, но забрасывать одиночные проекты компания не станет
Охотно верим (нет). Особенно, глядя на тенденции в играх издательства.
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Если вас вдруг до сих пор удивляет повальное желание издателей вкладывать средства в создание и развитие сетевых игр-сервисов, то свежий отчёт Electronic Arts позволит наглядно (с картинками!) разобраться в причине данной тенденции, а также в том, почему одиночные игры практически исчезают из повестки дня. Если говорить коротко, то причина стара как мир: деньги. Если же чуть более развёрнуто, то подробнее об этом — ниже.

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Итак, из отчёта Electronic Arts следует, что львиную долю выручки издательства формируют игры-сервисы «и другие проекты», в то время как стандартные готовые игры — лишь ощутимая, но отнюдь не решающая часть в выручке. Так, согласно свежему отчёту, за первый квартал текущего финансового года Electronic Arts заработала $1,29 млрд, из которых 87 % — $1,13 млрд — приходятся именно на игры-сервисы (Apex Legends, FIFA, Madden NFL и другие. Остальные $165 млн приходятся на то, что EA называет «full games».

В годовом выражении доля этих «полных игр», под которыми, очевидно, следует понимать одиночные проекты в духе Star Wars Jedi Fallen Order, увеличивается: за период с конца первого квартала предыдущего финансового года по конец первого квартала текущего финансового года Electronic Arts заработала $7,47 млрд, из которых на игры-сервисы пришлись $5,45 млрд.

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Несмотря на то, что основная выручка издательства идёт именно с сетевых продуктов, забрасывать одиночные игры EA не собирается. Собственно, этим и объясняется готовность Electronic Arts поддерживать такие проекты, как Star Wars Jedi Survivor и ремейк Dead Space.

#electronic arts
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