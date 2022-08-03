Не путать с RuStore.

Разработчики отечественного магазина приложений RuMarket объявили о выпуске большого обновления с порядковым индексом 2.5.0. Апдейт добавил несколько новых разделов, улучшил пользовательский опыт в некоторых аспектах и повысил быстродействие всего маркета.

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RuMarket версии 2.5.0 может похвастаться следующими улучшениями:

добавленный раздел «Обновления RuMarket»;

улучшенный запрос разрешения на установку из неизвестных источников;

добавленная кнопка прогресса установки, а также обновлённая кнопка загрузки приложения;

исправленный сбой бесконечной загрузки;

раздел «Установки» для управления обновлениями скачанными и установленными приложениями.

Также пользователи RuMarket при скачивании приложения в первый раз смогут увидеть, что оно сразу начнётся автоматически устанавливаться — совсем как на Android.

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Напомним, за создание RuMarket отвечает Анатолий Сморгонский — предприниматель и генеральный директор российского подразделения Gett. Сам магазин приложений был запущен в апреле, в конкуренцию ему можно записать RuStore, за которым стоит VK при поддержке Минцифры и других IT-компаний России.