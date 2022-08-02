Вчера в Сети появилась информация об одном очень богатом геймере, который сумел «спустить» на персонажа в Diablo Immortal сто тысяч долларов, и при этом остаться при себе со своими органами. Проблема геймера заключалась не в том, что он пожалел о потраченных деньгах — вовсе нет — а в том, что его персонаж стал настолько мощным, что система подбора соперников (матчмейкинг) в Diablo Immortal вывесила белый флаг при попытке сформировать для него соответствующее сражение.
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Данное обстоятельство зажиточного игрока не обрадовало, и тот принялся жаловаться в самую суровую инстанцию — на Reddit. Поднятая геймером тема оказалась весьма резонансной, и история добралась непосредственно до Blizzard. Сегодня представитель Blizzard подтвердил изданию PCGamesN, что компания работает над тем, чтобы внести в матчмейкинг изменения, дабы обеспечить сильно прокачавшимся игрокам возможность участвовать в PvP-сражениях.
Каким образом Blizzard собирается это реализовать, неизвестно. Обычно в таких случаях в систему матчмейкинга вводят более широкие рамки поиска соперников: проще говоря, лучше подобрать хоть кого-нибудь, чем вообще никого. Равных сражений при этом добиться невозможно, но в Blizzard наверняка делают ставку на то, что со временем игроков с мощно «прокачанными» персонажами станет больше, и проблема решится сама собой.