Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard внесёт изменения в матчмейкинг Diablo Immortal
Причём уже на этой неделе.
анонсы и реклама
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
12700KF за копейки в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть

Вчера в Сети появилась информация об одном очень богатом геймере, который сумел «спустить» на персонажа в Diablo Immortal сто тысяч долларов, и при этом остаться при себе со своими органами. Проблема геймера заключалась не в том, что он пожалел о потраченных деньгах — вовсе нет — а в том, что его персонаж стал настолько мощным, что система подбора соперников (матчмейкинг) в Diablo Immortal вывесила белый флаг при попытке сформировать для него соответствующее сражение.

реклама

Данное обстоятельство зажиточного игрока не обрадовало, и тот принялся жаловаться в самую суровую инстанцию — на Reddit. Поднятая геймером тема оказалась весьма резонансной, и история добралась непосредственно до Blizzard. Сегодня представитель Blizzard подтвердил изданию PCGamesN, что компания работает над тем, чтобы внести в матчмейкинг изменения, дабы обеспечить сильно прокачавшимся игрокам возможность участвовать в PvP-сражениях.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Каким образом Blizzard собирается это реализовать, неизвестно. Обычно в таких случаях в систему матчмейкинга вводят более широкие рамки поиска соперников: проще говоря, лучше подобрать хоть кого-нибудь, чем вообще никого. Равных сражений при этом добиться невозможно, но в Blizzard наверняка делают ставку на то, что со временем игроков с мощно «прокачанными» персонажами станет больше, и проблема решится сама собой.

#blizzard #diablo immortal
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймер потратил в Diablo Immortal на персонажа $100 тысяч и стал слишком силён, чтобы сражаться с другими игроками
Blizzard намеревается продавать редкие облики персонажей Overwatch 2 по цене полноценных «премиальных» игр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
9
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
324
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
12
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
31
Записки Космического Сантехника. HP G7000
12

Сейчас обсуждают

Rey.B.
16:26
С точностью до наоборот. - Тайвань, это главный агент США по впариванию "фантиков" в Юго-Восточной Азии. "Заводы" которого, скорее показуха, т.к. их работа на острове не шибко выгодна. Вот "американск...
Раскрыта предполагаемая дата анонса RTX 4000
ptlrkptt
16:21
там асфальт уже плавится, какие еще 5 нанометров ?
За два месяца желающих организовать в Испании производство 5-нм чипов так и не нашлось
Infinity78
16:12
дебил. что еще сказать)
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
Михалыч
16:10
Если серьёзно, то эту кочергу нашим менеджерам нужно впердолить. Которые за 20 лет расслабились и ничего не делали. Когда жареный петух в жопу клюнул, они охренели. Сейчас всё заново создавать нужно, ...
Самые популярные в России подержанные авто в июле подорожали на 3-4%
Iruil
16:08
Гарантия даёт +100% к цене? Ну да, ну да.
Рассказываем, в чём разница между серым и параллельным импортом на примере iPhone 13 Pro Max в РФ
Saboth
16:08
Ограничь в винде трафик интернета для соединения (задать как лимитное подключение), 100 пудовая тема. Только если соединение рухнет для каждого нового соединения надо отдельно ограничивать.
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
ptlrkptt
16:04
мы не бессильны. в разных странах простест принимает разную форму. в канаде тракеры заблокировали город, в нидерландах теперь фермеры блокируют дороги.
США решились запретить поставки в Китай оборудования, пригодного для изготовления 14-нм чипов
pOdOnOg
16:01
Раскрыта предполагаемая... Любой каждый может предполагать и раскрывать свою дату...
Раскрыта предполагаемая дата анонса RTX 4000
Bloodrender
16:01
"Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090" Только заглот мог задаться таким вопросом.
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
Артём Антропов
16:00
Купил 4 дня назад с Озона новую 3080 aorus за 63. Можно было ещё поизвращаться и заказать за 55-58, но желания потом ругаться с посредником или зарубежным магазином нет
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем