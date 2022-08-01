Pay-to-win внезапно обернулся другой стороной.

Про систему монетизации в Diablo Immortal было написано столько статей, что в очередной раз заострять на ней внимание не имеет большого смысла. Тем не менее, материалы, косвенно связанные с местной системой монетизации, поступают, и их смысловая нагрузка порой столь забавная, что обойти их стороной было бы сродни преступлению. Итак, в Сети появилась информация от геймера под ником jtisallbusiness, утверждающего, что он, по всей видимости, «передонатил».

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По словам геймера, он вложил в персонажа Diablo Immortal уже $100 тысяч и сумел без поражений одолеть сотню соперников. Как итог, он утратил возможность играть в PvP-режиме, поскольку система больше попросту не может подобрать ему противников соответствующего уровня.

Попытки решить проблему через службу поддержки Blizzard успехом не увенчались — по всей видимости, в компании попросту не знают, как подобрать соперников игроку, который объективно «передонатил», причём, по всей видимости, сделал это первым и с большим отрывом от других потенциальных «донатеров».

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Если решение не будет найдено, то геймер грозится подать в суд и затребовать назад свои деньги, поскольку игра фактически утратила для него свою основную функциональность. Что из этого выйдет, вопрос хороший: скорее всего, ничего.