На днях в Индонезии был перекрыт доступ сразу к нескольким интернет-ресурсам и магазинам вследствие нежелания управляющих ими компаний исполнять требования местного законодательства о «приземлении» и удалении запрещённой в стране информации. Под удар попали Steam, Origin, Epic Games Store, Nintendo Store, PayPal, Yahoo и другие сервисы.
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Пока что большинство ресурсов остаются заблокированными, однако инсайдер Даниэль «ZhugeEX» Ахмад сообщает, что доступ к Steam в Индонезии был разблокирован. Насколько известно Ахмаду, Valve осуществила регистрацию по новым правилам в местном реестре, тем самым исполнив требования индонезийского законодательства. Другие ресурсы, включая Epic Games Store и Origin, пока не торопятся с регистрацией и остаются заблокированными.
Решают ли затронутые блокировками компании данную проблему или же почему-то считают себя выше индонезийского закона, неизвестно.